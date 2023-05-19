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Богданов Мирон Дмитриевич

Место рождения

Восточное, Минусинский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

17.08.1903

Дата смерти

?.01.1942

Пол

Мужской

Отец

1881 г.р.

Мать

1880 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1903

Отец: Богданов Дмитрий Яковлевич

Мать: Богданова Параскева Матвеевна

Восточное, Минусинский муниципальный район, Красноярский край
Военная служба
С 1941 по 1942
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Озеро Тагарское, Минусинский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
?.01.1942
Причина смерти: погиб в WW2
Похороны
Неизвестно