Богданов Мирон Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения17.08.1903
Дата смерти?.01.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1903
Военная служба
С 1941 по 1942
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Озеро Тагарское, Минусинский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
?.01.1942
Причина смерти: погиб в WW2
Похороны
Неизвестно