Агаркова (Беляева) Валентина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.07.1938
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1938
Отец: Беляева Михаила
Мать: Беляева Дарья
Рождение ребёнка
01.06.1962
Дочь: Рязанова Елена
Отец ребёнка: Агарков Владимир Александрович
Рождение ребёнка
1966
Дочь: Каширина Светлана
Отец ребёнка: Агарков Владимир Александрович
Рождение ребёнка
1975
Дочь: Димитренко Наталья
Отец ребёнка: Агарков Владимир Александрович
Бракосочетание
Неизвестно