Агаркова (Беляева) Валентина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агаркова (Беляева) Валентина Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.07.1938

Пол

Женский

Добавил:

ЯМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1938

Отец: Беляева Михаила

Мать: Беляева Дарья

Рождение ребёнка
01.06.1962

Дочь: Рязанова Елена

Отец ребёнка: Агарков Владимир Александрович

Рождение ребёнка
1966

Дочь: Каширина Светлана

Отец ребёнка: Агарков Владимир Александрович

Рождение ребёнка
1975

Дочь: Димитренко Наталья

Отец ребёнка: Агарков Владимир Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Агарков Владимир Александрович

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