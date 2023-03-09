Рязанова (Агаркова) Елена
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.06.1962
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1962
Рождение ребёнка
1984
Сын: Рязанцев Денис
Отец ребёнка: Рязанов Николай
Рождение ребёнка
1987
Сын: Рязанцев Сергей
Отец ребёнка: Рязанов Николай
Рождение ребёнка
1990
Дочь: Васнецова Анастасия
Отец ребёнка: Рязанов Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рязанов Николай