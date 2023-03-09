Рязанова (Агаркова) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рязанова (Агаркова) Елена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.06.1962

Пол

Женский

Добавил:

ЯМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1962

Отец: Агарков Владимир Александрович

Мать: Агаркова Валентина Михайловна

Рождение ребёнка
1984

Сын: Рязанцев Денис

Отец ребёнка: Рязанов Николай

Рождение ребёнка
1987

Сын: Рязанцев Сергей

Отец ребёнка: Рязанов Николай

Рождение ребёнка
1990

Дочь: Васнецова Анастасия

Отец ребёнка: Рязанов Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рязанов Николай

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