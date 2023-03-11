Рязанов Николай
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.09.1962
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1962
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1984
Сын: Рязанцев Денис
Мать ребёнка: Рязанова (Агаркова) Елена
Рождение ребёнка
1987
Сын: Рязанцев Сергей
Мать ребёнка: Рязанова (Агаркова) Елена
Рождение ребёнка
1990
Дочь: Васнецова (Рязанова) Анастасия
Мать ребёнка: Рязанова (Агаркова) Елена