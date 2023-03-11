Рязанов Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рязанов Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.09.1962

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1962 г.р.

Дети

Добавил:

ЯМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1962

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рязанова (Агаркова) Елена

Рождение ребёнка
1984

Сын: Рязанцев Денис

Мать ребёнка: Рязанова (Агаркова) Елена

Рождение ребёнка
1987

Сын: Рязанцев Сергей

Мать ребёнка: Рязанова (Агаркова) Елена

Рождение ребёнка
1990

Дочь: Васнецова (Рязанова) Анастасия

Мать ребёнка: Рязанова (Агаркова) Елена

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