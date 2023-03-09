Беляева Михаила
Место рожденияНе указано
Дата рождения1913
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: Беляев Иван
Мать: Беляева Александра
Рождение ребёнка
17.07.1938
Дочь: Агаркова Валентина Михайловна
Мать ребёнка: Беляева Дарья
Рождение ребёнка
25.03.1941
Дочь: Алпеева Александра Михайловна
Мать ребёнка: Беляева Дарья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Беляева Дарья
Смерть
Неизвестно
Пропал без вести во время 2й мировой войны