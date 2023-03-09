Беляева Михаила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беляева Михаила

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Беляев Иван

Мать: Беляева Александра

Рождение ребёнка
17.07.1938

Дочь: Агаркова Валентина Михайловна

Мать ребёнка: Беляева Дарья

Рождение ребёнка
25.03.1941

Дочь: Алпеева Александра Михайловна

Мать ребёнка: Беляева Дарья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Беляева Дарья

Смерть
Неизвестно
Пропал без вести во время 2й мировой войны
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