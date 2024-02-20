Прийменко Елена Васильевна
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
04.11.1912
Сын: Прийменко Павел Трофимович
Отец ребёнка: Прийменко Трофим Евменьевич
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
02.08.1915
Сын: Прийменко Степан Трофимович
Отец ребёнка: Прийменко Трофим Евменьевич
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
09.08.1919
Дочь: Мария Трофимовна
Отец ребёнка: Прийменко Трофим Евменьевич
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
10.12.1922
Сын: Прийменко Иван Трофимович
Отец ребёнка: Прийменко Трофим Евменьевич
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно