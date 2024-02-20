Прийменко Степан Трофимович
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения02.08.1915
Дата смерти06.12.1942
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1915
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
06.12.1942
РСФСР Сталинградская обл.,Городищенский р-н Вертячевский с/с х.Вертячий , убит в бою
ЦАМО РФ , Ф - 58-18001-186
Похороны
?.02.1943
РСФСР Сталинградская (Волгоградская) обл..Городищенский р-н Вертячевский с/с х.Вертячий (южная сторона)
Страна захоронения Россия Регион захоронения Волгоградская обл. Номер захоронения в ВМЦ 34-123а Место захоронения Городищенский р-н, х. Вертячий Дата создания современного места захоронения __.__.1964... Показать все