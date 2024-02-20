(Прийменко) Мария Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Прийменко) Мария Трофимовна

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

09.08.1919

Дата смерти

07.08.1920

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1919

Отец: Прийменко Трофим Евменьевич

Мать: Прийменко Елена Васильевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
07.08.1920
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь-оспа
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
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