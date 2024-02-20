Прийменко Иван Трофимович
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения10.12.1922
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1922
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Военная награда
13.10.1945
Приказом 1291 зенап ,награжден медалью «За победу на Германией в ВОВ 1941-1945гг»
ЦАМО РФ , Ф - 13608-20398-167
Смерть
Неизвестно