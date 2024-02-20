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Прийменко Иван Трофимович

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

10.12.1922

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1922

Отец: Прийменко Трофим Евменьевич

Мать: Прийменко Елена Васильевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Военная награда
13.10.1945
Приказом 1291 зенап ,награжден медалью «За победу на Германией в ВОВ 1941-1945гг»
ЦАМО РФ , Ф - 13608-20398-167
Смерть
Неизвестно
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