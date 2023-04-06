Васильев Михаил Иванович
Место рождения
Дата рождения08.01.1903 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1903 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.06.1930
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
16.07.1931
Сын: Васильев Борис Михайлович
Мать ребёнка: Архипова Наталья Васильевна
Рождение ребёнка
18.10.1932
Сын: Васильев Евгений Михайлович
Мать ребёнка: Архипова Наталья Васильевна
Рождение ребёнка
23.08.1936
Сын: Васильев Виктор Михайлович
Мать ребёнка: Архипова Наталья Васильевна
Рождение ребёнка
1940
Сын: Васильев Сергей Михайлович
Мать ребёнка: Архипова Наталья Васильевна
Смерть
Неизвестно