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Васильев Михаил Иванович

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Место рождения

Починки, Починковский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

08.01.1903 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1903 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Починки, Починковский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
03.06.1930

Жена: Архипова Наталья Васильевна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
16.07.1931

Сын: Васильев Борис Михайлович

Мать ребёнка: Архипова Наталья Васильевна

Рождение ребёнка
18.10.1932

Сын: Васильев Евгений Михайлович

Мать ребёнка: Архипова Наталья Васильевна

Рождение ребёнка
23.08.1936

Сын: Васильев Виктор Михайлович

Мать ребёнка: Архипова Наталья Васильевна

Рождение ребёнка
1940

Сын: Васильев Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Архипова Наталья Васильевна

Смерть
Неизвестно
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