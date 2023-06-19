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Васильев Иван Иванович

Место рождения

Починки, Починковский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Починки, Починковский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1893 ст.

Сын: Васильев Иван Иванович

Мать ребёнка: Васильева Анна Сергеевна

Починки, Починковский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
08.01.1903 ст.

Сын: Васильев Михаил Иванович

Мать ребёнка: Васильева Анна Сергеевна

Починки, Починковский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васильева Анна Сергеевна

Смерть
Неизвестно