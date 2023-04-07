Рудаков Аким Мартынов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
1884
Жена: Рудакова Матрена Павлова
Рождение ребёнка
19.08.1888
Дочь: Рудакова София Акимова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1895
Мать ребёнка: Рудакова Матрена Павлова
Рождение ребёнка
1914
Сын: Рудаков Константин Акимов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Рудакова Матрена Павлова
Смерть
Неизвестно