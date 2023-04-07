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Рудаков Аким Мартынов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рудаков Мартын Абакумов

Мать: Рудакова Наталья Михайловна

Бракосочетание
1884

Жена: Рудакова Матрена Павлова

Рождение ребёнка
19.08.1888

Дочь: Рудакова София Акимова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1895

Сын: Рудаков Александр Акимов

Мать ребёнка: Рудакова Матрена Павлова

Рождение ребёнка
1914

Сын: Рудаков Константин Акимов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рудаков Димитрий Акимов

Мать ребёнка: Рудакова Матрена Павлова

Смерть
Неизвестно
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