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Рудаков Константин Акимов
Рудаков Константин Акимов
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1914
Пол
Мужской
Отец
Рудаков Аким Мартынов
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ОР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец:
Рудаков Аким Мартынов
Мать: не указана
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