Клюкина (Усова) Наталья Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.09.1943
Дата смерти25.09.2014
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1943
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
29.06.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
25.09.2014