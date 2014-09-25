Клюкина (Усова) Наталья Григорьевна 09.09.1943 — найти родственников по фамилии на Familio
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Клюкина (Усова) Наталья Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.09.1943

Дата смерти

25.09.2014

Пол

Женский

Отец

1900 г.р.

Мать

1900 г.р.

Муж

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1943

Отец: Усов Григорий Кузьмич

Мать: Усова (Белоусова) Татьяна Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
29.06.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
25.09.2014

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