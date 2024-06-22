Усова (Белоусова) Татьяна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смерти1967
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1921
Сын: Усов Афанасий Григорьевич
Отец ребёнка: Усов Григорий Кузьмич
Рождение ребёнка
11.04.1924
Отец ребёнка: Усов Григорий Кузьмич
Рождение ребёнка
1926
Отец ребёнка: Усов Григорий Кузьмич
Рождение ребёнка
1932
Отец ребёнка: Усов Григорий Кузьмич
Рождение ребёнка
06.11.1935
Отец ребёнка: Усов Григорий Кузьмич
Бубновский с/с
Рождение ребёнка
09.09.1943
Дочь: Клюкина (Усова) Наталья Григорьевна
Отец ребёнка: Усов Григорий Кузьмич
Смерть
1967