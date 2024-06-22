Усова (Белоусова) Татьяна Алексеевна 1900 — найти родственников по фамилии на Familio
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Усова (Белоусова) Татьяна Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

1967

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Усов Григорий Кузьмич

Рождение ребёнка
1921

Сын: Усов Афанасий Григорьевич

Отец ребёнка: Усов Григорий Кузьмич

Черкасский, Урюпинский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
11.04.1924

Сын: Усов Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Усов Григорий Кузьмич

Рождение ребёнка
1926

Сын: Усов Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Усов Григорий Кузьмич

Черкасский, Урюпинский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1932

Сын: Усов Борис Григорьевич

Отец ребёнка: Усов Григорий Кузьмич

Рождение ребёнка
06.11.1935

Сын: Усов Дмитрий Григорьевич

Отец ребёнка: Усов Григорий Кузьмич

Бубновский с/с
Рождение ребёнка
09.09.1943

Дочь: Клюкина (Усова) Наталья Григорьевна

Отец ребёнка: Усов Григорий Кузьмич

Смерть
1967

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