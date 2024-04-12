Кондратьев Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондратьев Николай

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Место рождения

Щеголево, Смоленский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1918 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Щеголево, Смоленский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кондратьева Софья Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кондратьева Софья Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кондратьева Софья Петровна

Смерть
Неизвестно
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