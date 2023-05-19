Кондратьева (Жукова) Софья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондратьева (Жукова) Софья Петровна

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

31.12.1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1893 г.р.

Мать

1895 г.р.

Муж

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
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Место
Комментарий
Рождение
31.12.1918

Отец: Жуков Петр Николаевич

Мать: Жукова Анна Ивановна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Церковь Преображения Господня за Московской заставой
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кондратьев Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кондратьев Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондратьев Николай

Смерть
Неизвестно