Кондратьева (Жукова) Софья Петровна
Место рождения
Дата рождения31.12.1918
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1918
Отец: Жуков Петр Николаевич
Мать: Жукова Анна Ивановна
Церковь Преображения Господня за Московской заставой
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кондратьев Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кондратьев Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кондратьев Николай
Смерть
Неизвестно