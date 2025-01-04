Мазурик (Франко) Олена Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.05.1909
Дата смерти10.11.1976
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Скрегулец (Мазурик) Мария Мазурик
Отец ребёнка: Мазурик Михайло Рядовой Макарович
Хоменки, Вінницька область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Мазурик Михайло Рядовой Макарович
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Лаврик (Мазурик) Ольга Мазурик
Отец ребёнка: Мазурик Михайло Рядовой Макарович
Рождение ребёнка
1940
Сын: Мазурик Петр Мазурик
Отец ребёнка: Мазурик Михайло Рядовой Макарович
Тывровском районе Винницкой области, село Селище (или село Сутиски)
Смерть
10.11.1976