Мазурик (Франко) Олена Петровна 26.05.1909 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мазурик (Франко) Олена Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.05.1909

Дата смерти

10.11.1976

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Скрегулец (Мазурик) Мария Мазурик

Отец ребёнка: Мазурик Михайло Рядовой Макарович

Хоменки, Вінницька область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мазурик Дмитрий Мазурик

Отец ребёнка: Мазурик Михайло Рядовой Макарович

Рождение ребёнка
1935

Дочь: Лаврик (Мазурик) Ольга Мазурик

Отец ребёнка: Мазурик Михайло Рядовой Макарович

Рождение ребёнка
1940

Сын: Мазурик Петр Мазурик

Отец ребёнка: Мазурик Михайло Рядовой Макарович

Тывровском районе Винницкой области, село Селище (или село Сутиски)
Смерть
10.11.1976

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