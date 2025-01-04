Мазурик Михайло Рядовой Макарович
Место рожденияУкраинская ССР, Винницкая обл., Шаргородский р-н, с. Ракечинцы
Дата рождения14.11.1907
Дата смерти20.11.1971
ПолМужской
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
14.11.1907
Отец: Мазурик Макар Мазурик
Мать: не указана
Украинская ССР, Винницкая обл., Шаргородский р-н, с. Ракечинцы
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Мазурик (Франко) Олена Петровна
Упоминание
Неизвестно
pamyat-naroda.ru
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Скрегулец (Мазурик) Мария Мазурик
Мать ребёнка: Мазурик (Франко) Олена Петровна
Хоменки, Вінницька область
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Лаврик (Мазурик) Ольга Мазурик
Мать ребёнка: Мазурик (Франко) Олена Петровна
Рождение ребёнка
1940
Сын: Мазурик Петр Мазурик
Мать ребёнка: Мазурик (Франко) Олена Петровна
Тывровском районе Винницкой области, село Селище (или село Сутиски)
Военная служба
18.01.1944
В 1944 году поступил на службу. В первую битву вступил в с Нагорная. Боевой путь составляет более 43 сражений до самой Праги
Военная награда
21.08.1944
Славы III степени (№ 225477)
Военная награда
10.02.1945
Медаль «За отвагу» (№ 1773876)
Военная награда
08.03.1945
Красной Звезды (№ 2215618)
Военная награда
09.05.1945
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Смерть
20.11.1971