Мазурик Михайло Рядовой Макарович 14.11.1907 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиМазурик Михайло Рядовой Макарович

Мазурик Михайло Рядовой Макарович

avatar

Место рождения

Украинская ССР, Винницкая обл., Шаргородский р-н, с. Ракечинцы

Дата рождения

14.11.1907

Дата смерти

20.11.1971

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1907

Отец: Мазурик Макар Мазурик

Мать: не указана

Украинская ССР, Винницкая обл., Шаргородский р-н, с. Ракечинцы
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мазурик Дмитрий Мазурик

Мать ребёнка: Мазурик (Франко) Олена Петровна

Упоминание
Неизвестно
pamyat-naroda.ru
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Скрегулец (Мазурик) Мария Мазурик

Мать ребёнка: Мазурик (Франко) Олена Петровна

Хоменки, Вінницька область
Рождение ребёнка
1935

Дочь: Лаврик (Мазурик) Ольга Мазурик

Мать ребёнка: Мазурик (Франко) Олена Петровна

Рождение ребёнка
1940

Сын: Мазурик Петр Мазурик

Мать ребёнка: Мазурик (Франко) Олена Петровна

Тывровском районе Винницкой области, село Селище (или село Сутиски)
Военная служба
18.01.1944
В 1944 году поступил на службу. В первую битву вступил в с Нагорная. Боевой путь составляет более 43 сражений до самой Праги
Военная награда
21.08.1944
Славы III степени (№ 225477)
Военная награда
10.02.1945
Медаль «За отвагу» (№ 1773876)
Военная награда
08.03.1945
Красной Звезды (№ 2215618)
Военная награда
09.05.1945
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Смерть
20.11.1971

Мы используем куки для улучшения работы сайта.