Скрегулец (Мазурик) Мария Мазурик Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиСкрегулец (Мазурик) Мария Мазурик

Скрегулец (Мазурик) Мария Мазурик

Место рождения

Хоменки, Вінницька область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1907 г.р.

Мать

1909 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мазурик Михайло Рядовой Макарович

Мать: Мазурик (Франко) Олена Петровна

Хоменки, Вінницька область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Скрегулец Тимофей Скрегулец

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Скрегулец Тимофей Скрегулец

Хоменки, Вінницька область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скрегулец Виктор Скрегулец

Отец ребёнка: Скрегулец Тимофей Скрегулец

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.