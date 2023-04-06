Красюк (Алексеева) Анна Сергеевна
Место рождения
Дата рождения15.11.1866
Дата смерти01.05.1936
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1866
Рождение ребёнка
1883
Отец ребёнка: Штекер Андрей Германович
Рождение ребёнка
13.07.1886
Дочь: София Андреевна
Отец ребёнка: Штекер Андрей Германович
Рождение ребёнка
1892
Сын: Штекер Всеволод Андреевич
Отец ребёнка: Штекер Андрей Германович
Рождение ребёнка
1893
Отец ребёнка: Штекер Андрей Германович
Рождение ребёнка
1895
Отец ребёнка: Штекер Андрей Германович
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Хлудова Людмила Андреевна
Отец ребёнка: Штекер Андрей Германович
Рождение ребёнка
1901
Отец ребёнка: Штекер Андрей Германович
Рождение ребёнка
1908
Сын: Красюк Владимир Владимирович
Отец ребёнка: Красюк Владимир Николаевич
Развод
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Штекер Анатолий Андреевич
Отец ребёнка: Штекер Андрей Германович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Артистка
Смерть
01.05.1936