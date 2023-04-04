Красюк (Алексеева) Анна Сергеевна 15.11.1866 — найти родственников по фамилии на Familio
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Красюк (Алексеева) Анна Сергеевна

Автор
ЮГ
Гадас Ю.

женский, родилась 15.11.1866, Москва, город федерального значения Москва

умерла 01.05.1936, Москва, город федерального значения Москва

Отец
Алексеев Сергей Владимирович15.05.1836 г.р.
Мать
Алексеева (Яковлева) Елизавета (Адель) Васильевна05.04.1841 г.р.
Супруги
Красюк Владимир НиколаевичНеизвестно г.р.
Штекер Андрей Германович1860 г.р.
Дети
Штекер Андрей Андреевич1883 г.р.
(Штекер) София Андреевна13.07.1886 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1866

Отец: Алексеев Сергей Владимирович

Мать: Алексеева (Яковлева) Елизавета (Адель) Васильевна

Москва, город федерального значения Москва

Развод
Неизвестно

Муж: Штекер Андрей Германович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Штекер Анатолий Андреевич

Отец ребёнка: Штекер Андрей Германович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Штекер Андрей Германович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Красюк Владимир Николаевич

Работа или профессия
Неизвестно

Артистка

Рождение ребёнка
1883

Сын: Штекер Андрей Андреевич

Отец ребёнка: Штекер Андрей Германович

Рождение ребёнка
13.07.1886

Дочь: (Штекер) София Андреевна

Отец ребёнка: Штекер Андрей Германович

Рождение ребёнка
1892

Сын: Штекер Всеволод Андреевич

Отец ребёнка: Штекер Андрей Германович

Рождение ребёнка
1893

Сын: Штекер Сергей Андреевич

Отец ребёнка: Штекер Андрей Германович

Рождение ребёнка
1895

Сын: Штекер Георгий Андреевич

Отец ребёнка: Штекер Андрей Германович

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Хлудова (Штекер) Людмила Андреевна

Отец ребёнка: Штекер Андрей Германович

Рождение ребёнка
1901

Сын: Штекер Глеб Андреевич

Отец ребёнка: Штекер Андрей Германович

Рождение ребёнка
1908

Сын: Красюк Владимир Владимирович

Отец ребёнка: Красюк Владимир Николаевич

Смерть
01.05.1936
Москва, город федерального значения Москва

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