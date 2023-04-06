Красюк (Алексеева) Анна Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красюк (Алексеева) Анна Сергеевна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

15.11.1866

Дата смерти

01.05.1936

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1866

Отец: Алексеев Сергей Владимирович

Мать: Алексеева Елизавета (Адель) Васильевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1883

Сын: Штекер Андрей Андреевич

Отец ребёнка: Штекер Андрей Германович

Рождение ребёнка
13.07.1886

Дочь: София Андреевна

Отец ребёнка: Штекер Андрей Германович

Рождение ребёнка
1892

Сын: Штекер Всеволод Андреевич

Отец ребёнка: Штекер Андрей Германович

Рождение ребёнка
1893

Сын: Штекер Сергей Андреевич

Отец ребёнка: Штекер Андрей Германович

Рождение ребёнка
1895

Сын: Штекер Георгий Андреевич

Отец ребёнка: Штекер Андрей Германович

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Хлудова Людмила Андреевна

Отец ребёнка: Штекер Андрей Германович

Рождение ребёнка
1901

Сын: Штекер Глеб Андреевич

Отец ребёнка: Штекер Андрей Германович

Рождение ребёнка
1908

Сын: Красюк Владимир Владимирович

Отец ребёнка: Красюк Владимир Николаевич

Развод
Неизвестно

Муж: Штекер Андрей Германович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Штекер Анатолий Андреевич

Отец ребёнка: Штекер Андрей Германович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Штекер Андрей Германович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Красюк Владимир Николаевич

Работа или профессия
Неизвестно
Артистка
Смерть
01.05.1936
Москва, город федерального значения Москва
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