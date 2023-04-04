Красюк (Алексеева) Анна Сергеевна
женский, родилась 15.11.1866, Москва, город федерального значения Москва
умерла 01.05.1936, Москва, город федерального значения Москва
ОтецАлексеев Сергей Владимирович15.05.1836 г.р.
МатьАлексеева (Яковлева) Елизавета (Адель) Васильевна05.04.1841 г.р.
Супруги
Красюк Владимир НиколаевичНеизвестно г.р.
Штекер Андрей Германович1860 г.р.
Дети
Штекер Андрей Андреевич1883 г.р.
(Штекер) София Андреевна13.07.1886 г.р.Показать еще 7
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1866
Москва, город федерального значения Москва
Развод
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Штекер Анатолий Андреевич
Отец ребёнка: Штекер Андрей Германович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1883
Отец ребёнка: Штекер Андрей Германович
Рождение ребёнка
13.07.1886
Дочь: (Штекер) София Андреевна
Отец ребёнка: Штекер Андрей Германович
Рождение ребёнка
1892
Сын: Штекер Всеволод Андреевич
Отец ребёнка: Штекер Андрей Германович
Рождение ребёнка
1893
Отец ребёнка: Штекер Андрей Германович
Рождение ребёнка
1895
Отец ребёнка: Штекер Андрей Германович
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Хлудова (Штекер) Людмила Андреевна
Отец ребёнка: Штекер Андрей Германович
Рождение ребёнка
1901
Отец ребёнка: Штекер Андрей Германович
Рождение ребёнка
1908
Сын: Красюк Владимир Владимирович
Отец ребёнка: Красюк Владимир Николаевич
Смерть
01.05.1936
Москва, город федерального значения Москва