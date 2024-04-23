Дарья Логгиновна
Место рождения
Дата рождения18.02.1888
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1888
Отец: Логвин Михайлович
Мать: Мария Иосифовна
Место жительства
Неизвестно
Крещение
1888
Бракосочетание
23.01.1909
Муж: Илья Леонтьевич
Рождение ребёнка
01.07.1910
Сын: Пётр Ильич
Отец ребёнка: Илья Леонтьевич
Рождение ребёнка
28.01.1912
Дочь: Мария Ильинична
Отец ребёнка: Илья Леонтьевич
Рождение ребёнка
24.03.1916
Дочь: Анна Ильинична
Отец ребёнка: Илья Леонтьевич