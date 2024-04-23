Дарья Логгиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДарья Логгиновна

Дарья Логгиновна

Место рождения

Карпово, Нелидовский, Тверская область

Дата рождения

18.02.1888

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1888

Отец: Логвин Михайлович

Мать: Мария Иосифовна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Крещение
1888
Бракосочетание
23.01.1909

Муж: Илья Леонтьевич

Рождение ребёнка
01.07.1910

Сын: Пётр Ильич

Отец ребёнка: Илья Леонтьевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
28.01.1912

Дочь: Мария Ильинична

Отец ребёнка: Илья Леонтьевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
24.03.1916

Дочь: Анна Ильинична

Отец ребёнка: Илья Леонтьевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.