Илья Леонтьевич
Место рождения
Дата рождения14.07.1890
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1890
Отец: Леонтий Георгиевич
Мать: Ирина Васильевна
Место жительства
Неизвестно
Крещение
1890
Бракосочетание
23.01.1909
Жена: Дарья Логгиновна
Рождение ребёнка
01.07.1910
Сын: Пётр Ильич
Мать ребёнка: Дарья Логгиновна
Рождение ребёнка
28.01.1912
Дочь: Мария Ильинична
Мать ребёнка: Дарья Логгиновна
Рождение ребёнка
24.03.1916
Дочь: Анна Ильинична
Мать ребёнка: Дарья Логгиновна