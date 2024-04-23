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Илья Леонтьевич

Место рождения

Карпово, Нелидовский, Тверская область

Дата рождения

14.07.1890

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1890

Отец: Леонтий Георгиевич

Мать: Ирина Васильевна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Крещение
1890
Бракосочетание
23.01.1909

Жена: Дарья Логгиновна

Рождение ребёнка
01.07.1910

Сын: Пётр Ильич

Мать ребёнка: Дарья Логгиновна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
28.01.1912

Дочь: Мария Ильинична

Мать ребёнка: Дарья Логгиновна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
24.03.1916

Дочь: Анна Ильинична

Мать ребёнка: Дарья Логгиновна

Карпово, Нелидовский, Тверская область

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