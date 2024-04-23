Мария Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Иосифовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1863 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Бракосочетание
25.01.1882

Муж: Логвин Михайлович

Рождение ребёнка
16.08.1886

Дочь: Наталья Логвиновна

Отец ребёнка: Логвин Михайлович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
18.02.1888

Дочь: Дарья Логгиновна

Отец ребёнка: Логвин Михайлович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
16.06.1890

Сын: Иван Логгинович

Отец ребёнка: Логвин Михайлович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
30.05.1892

Дочь: Феодосья Логвиновна

Отец ребёнка: Логвин Михайлович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
15.07.1895

Сын: Илья Логвинович

Отец ребёнка: Логвин Михайлович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
01.02.1897

Сын: Семён Логвинович

Отец ребёнка: Логвин Михайлович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
10.02.1899

Сын: Василий Логвинович

Отец ребёнка: Логвин Михайлович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
23.06.1903

Сын: Иван Логвинович

Отец ребёнка: Логвин Михайлович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
13.10.1907

Дочь: Прасковья Логвиновна

Отец ребёнка: Логвин Михайлович

Карпово, Нелидовский, Тверская область

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