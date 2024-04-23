Мария Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
25.01.1882
Муж: Логвин Михайлович
Рождение ребёнка
16.08.1886
Дочь: Наталья Логвиновна
Отец ребёнка: Логвин Михайлович
Рождение ребёнка
18.02.1888
Дочь: Дарья Логгиновна
Отец ребёнка: Логвин Михайлович
Рождение ребёнка
16.06.1890
Сын: Иван Логгинович
Отец ребёнка: Логвин Михайлович
Рождение ребёнка
30.05.1892
Дочь: Феодосья Логвиновна
Отец ребёнка: Логвин Михайлович
Рождение ребёнка
15.07.1895
Сын: Илья Логвинович
Отец ребёнка: Логвин Михайлович
Рождение ребёнка
01.02.1897
Сын: Семён Логвинович
Отец ребёнка: Логвин Михайлович
Рождение ребёнка
10.02.1899
Сын: Василий Логвинович
Отец ребёнка: Логвин Михайлович
Рождение ребёнка
23.06.1903
Сын: Иван Логвинович
Отец ребёнка: Логвин Михайлович
Рождение ребёнка
13.10.1907
Дочь: Прасковья Логвиновна
Отец ребёнка: Логвин Михайлович