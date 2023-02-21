Савранская Рися Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савранская Рися Ильинична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

1965

Пол

Женский

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Савранский Илья

Мать: Сорочкина Хана Мееровна

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Гитман Неся Рива Савельевна

Отец ребёнка: Махлин Савелий

Рождение ребёнка
1917

Дочь: Махлина Фира Эстер Савельевна

Отец ребёнка: Махлин Савелий

Рождение ребёнка
27.12.1918

Сын: Махлин Аркадий Савельевич

Отец ребёнка: Махлин Савелий

Миргород, Полтавська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Махлин Савелий

Смерть
1965
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