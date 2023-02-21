Савранская Рися Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смерти1965
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Савранский Илья
Мать: Сорочкина Хана Мееровна
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Гитман Неся Рива Савельевна
Отец ребёнка: Махлин Савелий
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Махлина Фира Эстер Савельевна
Отец ребёнка: Махлин Савелий
Рождение ребёнка
27.12.1918
Сын: Махлин Аркадий Савельевич
Отец ребёнка: Махлин Савелий
Миргород, Полтавська область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Махлин Савелий
Смерть
1965