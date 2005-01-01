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Махлина Фира Эстер Савельевна
Махлина Фира Эстер Савельевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1917
Дата смерти
2005
Пол
Женский
Отец
Махлин Савелий
Мать
Савранская Рися Ильинична
1888 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917
Отец:
Махлин Савелий
Мать:
Савранская Рися Ильинична
Смерть
2005
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