Махлина Фира Эстер Савельевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Махлина Фира Эстер Савельевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1917

Дата смерти

2005

Пол

Женский

Отец

Мать

1888 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917

Отец: Махлин Савелий

Мать: Савранская Рися Ильинична

Смерть
2005
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