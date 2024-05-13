Переверзева (Ребинина) Акилина Ивановна
Место рождения
Дата рождения1747
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1768
Рождение ребёнка
1769
Сын: Переверзев Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Переверзев Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
1774
Сын: Переверзев Степан Михайлович
Отец ребёнка: Переверзев Михаил Васильевич
Смерть
Неизвестно