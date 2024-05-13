Переверзева (Ребинина) Акилина Ивановна 1747 — найти родственников по фамилии на Familio
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Переверзева (Ребинина) Акилина Ивановна

Место рождения

Никитское, Борисовский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

1747

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: Ребинин Иван Леонович

Мать: Ребинина (Милшина) Анна Артемовна

Никитское, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Место жительства
Неизвестно
Крюково, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
1768

Муж: Переверзев Михаил Васильевич

Крюково, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1769

Сын: Переверзев Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Переверзев Михаил Васильевич

Крюково, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1774

Сын: Переверзев Степан Михайлович

Отец ребёнка: Переверзев Михаил Васильевич

Крюково, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Неизвестно

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