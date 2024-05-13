Переверзев Михаил Васильевич 1752 — найти родственников по фамилии на Familio
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Переверзев Михаил Васильевич

Место рождения

Крюково, Борисовский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Крюково, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Место жительства
Неизвестно
Крюково, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
1768

Жена: Переверзева (Ребинина) Акилина Ивановна

Крюково, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1769

Сын: Переверзев Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Переверзева (Ребинина) Акилина Ивановна

Крюково, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1774

Сын: Переверзев Степан Михайлович

Мать ребёнка: Переверзева (Ребинина) Акилина Ивановна

Крюково, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Неизвестно

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