Переверзев Михаил Васильевич
Место рождения
Дата рождения1752
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1768
Рождение ребёнка
1769
Сын: Переверзев Михаил Михайлович
Мать ребёнка: Переверзева (Ребинина) Акилина Ивановна
Рождение ребёнка
1774
Сын: Переверзев Степан Михайлович
Мать ребёнка: Переверзева (Ребинина) Акилина Ивановна
Смерть
Неизвестно