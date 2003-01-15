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Дружинин Виктор Кузьмич

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Место рождения

с. Потьма Мокшанский район Пензенская область

Дата рождения

10.12.1930

Дата смерти

15.01.2003

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1958 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Потьма Мокшанский район Пензенская область
Рождение ребёнка
08.07.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дружинина Наталья Захаровна

Оренбургская обл., Соль-Илецкий р-н, с. Паника
Рождение ребёнка
25.09.1958

Сын: Дружинин Геннадий Викторович

Мать ребёнка: Дружинина Наталья Захаровна

Оренбургская обл., Соль-Илецкий р-н, с. Паника
Рождение ребёнка
13.06.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дружинина Наталья Захаровна

с. Паника Оренбургского района
Смерть
15.01.2003
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Оренбургский район, с. Паника
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