Дружинин Виктор Кузьмич
Место рожденияс. Потьма Мокшанский район Пензенская область
Дата рождения10.12.1930
Дата смерти15.01.2003
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Потьма Мокшанский район Пензенская область
Рождение ребёнка
08.07.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дружинина Наталья Захаровна
Оренбургская обл., Соль-Илецкий р-н, с. Паника
Рождение ребёнка
25.09.1958
Сын: Дружинин Геннадий Викторович
Мать ребёнка: Дружинина Наталья Захаровна
Оренбургская обл., Соль-Илецкий р-н, с. Паника
Рождение ребёнка
13.06.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дружинина Наталья Захаровна
с. Паника Оренбургского района
Смерть
15.01.2003
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Оренбургский район, с. Паника