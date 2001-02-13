Дружинин Геннадий Викторович
Место рожденияОренбургская обл., Соль-Илецкий р-н, с. Паника
Дата рождения25.09.1958
Дата смерти13.02.2001
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1958
Оренбургская обл., Соль-Илецкий р-н, с. Паника
Рождение ребёнка
21.04.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Эстония, Таллин
Рождение ребёнка
15.01.1993
Ребёнок: скрыто настройками приватности
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Смерть
13.02.2001
г. Минск
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно
г. Минск, Беларусь