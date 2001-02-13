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Дружинин Геннадий Викторович

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Место рождения

Оренбургская обл., Соль-Илецкий р-н, с. Паника

Дата рождения

25.09.1958

Дата смерти

13.02.2001

Пол

Мужской

Отец

1930 г.р.

Мать

1930 г.р.

Дети

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Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1958

Отец: Дружинин Виктор Кузьмич

Мать: Дружинина Наталья Захаровна

Оренбургская обл., Соль-Илецкий р-н, с. Паника
Рождение ребёнка
21.04.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Эстония, Таллин
Рождение ребёнка
15.01.1993

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
13.02.2001
г. Минск
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно
г. Минск, Беларусь
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