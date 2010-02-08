Дружинина (Филенко) Наталья Захаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.09.1930
Дата смерти08.02.2010
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1930
Рождение ребёнка
08.07.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дружинин Виктор Кузьмич
Оренбургская обл., Соль-Илецкий р-н, с. Паника
Рождение ребёнка
25.09.1958
Сын: Дружинин Геннадий Викторович
Отец ребёнка: Дружинин Виктор Кузьмич
Оренбургская обл., Соль-Илецкий р-н, с. Паника
Рождение ребёнка
13.06.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дружинин Виктор Кузьмич
с. Паника Оренбургского района
Смерть
08.02.2010
г. Оренбург
Похороны
Неизвестно
Оренбургский район, с. Паника