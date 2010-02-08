Дружинина (Филенко) Наталья Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дружинина (Филенко) Наталья Захаровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.09.1930

Дата смерти

08.02.2010

Пол

Женский

Отец

Мать

1900 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1958 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1930

Отец: Филенко Захар Харитонович

Мать: Филенко Аграфена Алексеевна

Рождение ребёнка
08.07.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дружинин Виктор Кузьмич

Оренбургская обл., Соль-Илецкий р-н, с. Паника
Рождение ребёнка
25.09.1958

Сын: Дружинин Геннадий Викторович

Отец ребёнка: Дружинин Виктор Кузьмич

Оренбургская обл., Соль-Илецкий р-н, с. Паника
Рождение ребёнка
13.06.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дружинин Виктор Кузьмич

с. Паника Оренбургского района
Смерть
08.02.2010
г. Оренбург
Похороны
Неизвестно
Оренбургский район, с. Паника
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