Запрометовъ Степанъ
Место рождения
Дата рождения1767
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: Запрометовъ Тимофей
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Марья
Мать ребёнка: Запрометова Ирина
Рождение ребёнка
1788
Сын: Запрометовъ Алексей
Мать ребёнка: Запрометова Ирина
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Агафья
Мать ребёнка: Запрометова Ирина
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Василиса
Мать ребёнка: Запрометова Ирина
Рождение ребёнка
1805
Сын: Запрометовъ Ефимъ
Мать ребёнка: Запрометова Ирина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Запрометова Ирина