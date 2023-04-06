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Запрометовъ Степанъ

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Место рождения

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1767

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Запрометовъ Тимофей

Мать: Запрометова Анна Симонова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Марья

Мать ребёнка: Запрометова Ирина

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1788

Сын: Запрометовъ Алексей

Мать ребёнка: Запрометова Ирина

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Агафья

Мать ребёнка: Запрометова Ирина

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Василиса

Мать ребёнка: Запрометова Ирина

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1805

Сын: Запрометовъ Ефимъ

Мать ребёнка: Запрометова Ирина

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Запрометова Ирина

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