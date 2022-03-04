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Блинов Алексей Иванович

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Место рождения

Николаевка, Куяганская волость, Бийский уезд

Дата рождения

02.03.1930

Дата смерти

04.03.2022

Пол

Мужской

Отец

1896 г.р.

Мать

Между 1900 и 1901 г.р.

Жена

1937 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1930

Отец: Блинов Иван Макарович

Мать: Блинова Александра Семеновна

Николаевка, Куяганская волость, Бийский уезд
Бракосочетание
16.06.1956

Жена: Блинова Валентина Николаевна

Узбекистан, Ташкентская обл., пос. Красногорский, Чаадакский с/с
Рождение ребёнка
27.02.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Блинова Валентина Николаевна

Узбекистан, Ташкентская обл., пос. Красногорский
Смерть
04.03.2022
Верхний Ломов, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
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