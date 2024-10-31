Блинов Алексей Иванович
мужской, родился 02.03.1930, Николаевка, Бийский округ, Сибирский край
умер 04.03.2022, Верхний Ломов, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
ОтецБлинов Иван Макарович1896 г.р.
МатьБлинова (Панова) Александра Семеновна11.12.1900 ст. г.р.
Супруги
Блинова (Старикова) Валентина Николаевна08.04.1937 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1930
Николаевка, Бийский округ, Сибирский край
Бракосочетание
16.06.1956
Чадак, Наманганская область, Узбекская ССР
Рождение ребёнка
27.02.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Блинова (Старикова) Валентина Николаевна
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
11.01.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Блинова (Старикова) Валентина Николаевна
Смерть
04.03.2022
Верхний Ломов, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область