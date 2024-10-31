Блинов Алексей Иванович 02.03.1930 — найти родственников по фамилии на Familio
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Блинов Алексей Иванович

Автор
ВБ
Блинова В.

мужской, родился 02.03.1930, Николаевка, Бийский округ, Сибирский край

умер 04.03.2022, Верхний Ломов, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область

Отец
Блинов Иван Макарович1896 г.р.
Мать
Блинова (Панова) Александра Семеновна11.12.1900 ст. г.р.
Супруги
Блинова (Старикова) Валентина Николаевна08.04.1937 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1930

Отец: Блинов Иван Макарович

Мать: Блинова (Панова) Александра Семеновна

Николаевка, Бийский округ, Сибирский край

Бракосочетание
16.06.1956

Жена: Блинова (Старикова) Валентина Николаевна

Чадак, Наманганская область, Узбекская ССР

Рождение ребёнка
27.02.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Блинова (Старикова) Валентина Николаевна

Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
11.01.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Блинова (Старикова) Валентина Николаевна

Смерть
04.03.2022
Верхний Ломов, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область

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