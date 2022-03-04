Блинов Алексей Иванович
Место рождения
Дата рождения02.03.1930
Дата смерти04.03.2022
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1930
Бракосочетание
16.06.1956
Узбекистан, Ташкентская обл., пос. Красногорский, Чаадакский с/с
Рождение ребёнка
27.02.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Блинова Валентина Николаевна
Узбекистан, Ташкентская обл., пос. Красногорский
Смерть
04.03.2022
Верхний Ломов, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область