Блинова (Старикова) Валентина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБлинова (Старикова) Валентина Николаевна

Блинова (Старикова) Валентина Николаевна

avatar

Место рождения

Никольское, Алтайский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

08.04.1937

Дата смерти

31.03.2013

Пол

Женский

Отец

Около 1913 г.р.

Мать

1914 г.р.

Муж

1930 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1937

Отец: Стариков Николай Васильевич

Мать: Старикова Ксения Перфильевна

Никольское, Алтайский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
16.06.1956

Муж: Блинов Алексей Иванович

Узбекистан, Ташкентская обл., пос. Красногорский, Чаадакский с/с
Рождение ребёнка
27.02.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Блинов Алексей Иванович

Узбекистан, Ташкентская обл., пос. Красногорский
Смерть
31.03.2013
Верхний Ломов, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close