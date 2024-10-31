Блинова (Старикова) Валентина Николаевна 08.04.1937 — найти родственников по фамилии на Familio
avatar

Блинова (Старикова) Валентина Николаевна

Автор
ВБ
Блинова В.

женский, родилась 08.04.1937, Никольское, Алтайский муниципальный район, Алтайский край

умерла 31.03.2013, Верхний Ломов, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область

Отец
Стариков Николай Васильевич24.12.1914 г.р.
Мать
Старикова (Степанова) Ксения Перфильевна26.01.1914 г.р.
Супруги
Блинов Алексей Иванович02.03.1930 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1937

Отец: Стариков Николай Васильевич

Мать: Старикова (Степанова) Ксения Перфильевна

Никольское, Алтайский муниципальный район, Алтайский край

Бракосочетание
16.06.1956

Муж: Блинов Алексей Иванович

Чадак, Наманганская область, Узбекская ССР

Рождение ребёнка
27.02.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Блинов Алексей Иванович

Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
11.01.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Блинов Алексей Иванович

Смерть
31.03.2013
Верхний Ломов, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.