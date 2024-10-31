Блинова (Старикова) Валентина Николаевна
женский, родилась 08.04.1937, Никольское, Алтайский муниципальный район, Алтайский край
умерла 31.03.2013, Верхний Ломов, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
ОтецСтариков Николай Васильевич24.12.1914 г.р.
МатьСтарикова (Степанова) Ксения Перфильевна26.01.1914 г.р.
Супруги
Блинов Алексей Иванович02.03.1930 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
08.04.1937
Никольское, Алтайский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
16.06.1956
Чадак, Наманганская область, Узбекская ССР
Рождение ребёнка
27.02.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Блинов Алексей Иванович
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
11.01.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Блинов Алексей Иванович
Смерть
31.03.2013
Верхний Ломов, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область