Блинова (Старикова) Валентина Николаевна
Место рождения
Дата рождения08.04.1937
Дата смерти31.03.2013
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1937
Бракосочетание
16.06.1956
Узбекистан, Ташкентская обл., пос. Красногорский, Чаадакский с/с
Рождение ребёнка
27.02.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Блинов Алексей Иванович
Узбекистан, Ташкентская обл., пос. Красногорский
Смерть
31.03.2013
Верхний Ломов, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область