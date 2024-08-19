Карагода Сергей Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карагода Сергей Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.06.1982

Пол

Мужской

Отец

1955 г.р.

Мать

1956 г.р.

Жена

1982 г.р.

Дети

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Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1982

Отец: Карагода Павел Савельевич

Мать: Карагода Светлана Юрьевна

Место жительства
Неизвестно
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карагода Александра Сергеевна

Рождение ребёнка
07.04.2017

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Карагода Александра Сергеевна

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Рождение ребёнка
28.10.2020

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Карагода Александра Сергеевна

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