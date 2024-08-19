Карагода Сергей Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.06.1982
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1982
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.04.2017
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Карагода Александра Сергеевна
Рождение ребёнка
28.10.2020
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Карагода Александра Сергеевна