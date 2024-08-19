Карагода (Рябых) Александра Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карагода (Рябых) Александра Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.11.1982

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1982 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1982

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карагода Сергей Павлович

Место жительства
Неизвестно
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Рождение ребёнка
07.04.2017

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Карагода Сергей Павлович

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Рождение ребёнка
28.10.2020

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Карагода Сергей Павлович

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