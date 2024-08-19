Карагода Павел Савельевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.11.1955
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1955
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1980
Рождение ребёнка
13.06.1982
Мать ребёнка: Карагода Светлана Юрьевна
Рождение ребёнка
15.09.1989
Сын: Карагода Константин Павлович
Мать ребёнка: Карагода Светлана Юрьевна