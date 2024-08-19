Карагода Павел Савельевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКарагода Павел Савельевич

Карагода Павел Савельевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.11.1955

Пол

Мужской

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1955

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Бракосочетание
1980

Жена: Карагода Светлана Юрьевна

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Рождение ребёнка
13.06.1982

Сын: Карагода Сергей Павлович

Мать ребёнка: Карагода Светлана Юрьевна

Рождение ребёнка
15.09.1989

Сын: Карагода Константин Павлович

Мать ребёнка: Карагода Светлана Юрьевна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.