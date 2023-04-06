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Голубев Онисифор Парменович

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Место рождения

Захарьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Захарьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1869

Жена: Голубева Мария Михайловна

Захарьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Голубева Анна Онисифоровна

Мать ребёнка: Голубева Мария Михайловна

Захарьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Никульчикова Ольга Онисифоровна

Мать ребёнка: Голубева Мария Михайловна

Захарьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Семенова Мария Онисифоровна

Мать ребёнка: Голубева Мария Михайловна

Захарьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1879

Сын: Голубев Павел Онисифорович

Мать ребёнка: не указана

Захарьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1884

Сын: Голубев Иван Онисифорович

Мать ребёнка: Голубева Мария Михайловна

Захарьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голубев Николай Онисифорович

Мать ребёнка: Голубева Мария Михайловна

Захарьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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