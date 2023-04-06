Голубев Онисифор Парменович
Место рождения
Дата рождения1848
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1869
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Голубева Анна Онисифоровна
Мать ребёнка: Голубева Мария Михайловна
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Никульчикова Ольга Онисифоровна
Мать ребёнка: Голубева Мария Михайловна
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Семенова Мария Онисифоровна
Мать ребёнка: Голубева Мария Михайловна
Рождение ребёнка
1879
Сын: Голубев Павел Онисифорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1884
Сын: Голубев Иван Онисифорович
Мать ребёнка: Голубева Мария Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Голубев Николай Онисифорович
Мать ребёнка: Голубева Мария Михайловна
Смерть
Неизвестно