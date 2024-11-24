Свирина Авдотья Денисовна
женский, родилась 1797 ст., Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
умерла Неизвестно
Супруги
Свирин Иван Иванович1807 ст. г.р.
Дети
(Свирина) Пелагея Ивановна1822 ст. г.р.
(Свирина) Прасковья Ивановна1824 ст. г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Свирин Иван Иванович
Рождение ребёнка
1822 ст.
Дочь: (Свирина) Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Свирин Иван Иванович
Рождение ребёнка
1824 ст.
Дочь: (Свирина) Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Свирин Иван Иванович
Рождение ребёнка
1826 ст.
Сын: Свирин Пётр Иванович
Отец ребёнка: Свирин Иван Иванович
Рождение ребёнка
1830 ст.
Дочь: (Свирина) Афимья Ивановна
Отец ребёнка: Свирин Иван Иванович
Рождение ребёнка
1834 ст.
Дочь: (Свирина) Настасья Ивановна
Отец ребёнка: Свирин Иван Иванович
Смерть
Неизвестно