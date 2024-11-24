Свирин Пётр Иванович 1826 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Свирин Пётр Иванович

Автор
ИС
Свирин И.

мужской, родился 1826 ст., Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

умер 1948 ст., Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Отец
Свирин Иван Иванович1807 ст. г.р.
Мать
Свирина Авдотья Денисовна1797 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826 ст.

Отец: Свирин Иван Иванович

Мать: Свирина Авдотья Денисовна

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Смерть
1948 ст.
Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

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