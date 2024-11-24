Свирин Пётр Иванович
мужской, родился 1826 ст., Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
умер 1948 ст., Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
ОтецСвирин Иван Иванович1807 ст. г.р.
МатьСвирина Авдотья Денисовна1797 ст. г.р.
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Рождение
1826 ст.
Отец: Свирин Иван Иванович
Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
1948 ст.
Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область