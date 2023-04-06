(Анцыферова) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Анцыферова) Екатерина

(Анцыферова) Екатерина

avatar

Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1833

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Анцыферовъ Семенъ

Мать: Анцыферова Марія

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Леонова Степанида

Отец ребёнка: Гавриловъ Петръ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1859

Сын: Гавриловъ Ефимъ

Отец ребёнка: Гавриловъ Петръ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.11.1861

Сын: Гавриловъ Александръ

Отец ребёнка: Гавриловъ Петръ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.05.1869

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Гавриловъ Петръ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1871

Сын: Гавриловъ Їоаннъ

Отец ребёнка: Гавриловъ Петръ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гавриловъ Петръ

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close