(Анцыферова) Екатерина
Место рождения
Дата рождения1833
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: Анцыферовъ Семенъ
Мать: Анцыферова Марія
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Леонова Степанида
Отец ребёнка: Гавриловъ Петръ
Рождение ребёнка
1859
Сын: Гавриловъ Ефимъ
Отец ребёнка: Гавриловъ Петръ
Рождение ребёнка
22.11.1861
Сын: Гавриловъ Александръ
Отец ребёнка: Гавриловъ Петръ
Рождение ребёнка
11.05.1869
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Гавриловъ Петръ
Рождение ребёнка
1871
Сын: Гавриловъ Їоаннъ
Отец ребёнка: Гавриловъ Петръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гавриловъ Петръ