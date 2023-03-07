Гавриловъ Петръ
Место рождения
Дата рождения1833
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: Гавриловъ Гаврила
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Леонова Степанида
Мать ребёнка: Екатерина
Рождение ребёнка
1859
Сын: Гавриловъ Ефимъ
Мать ребёнка: Екатерина
Рождение ребёнка
22.11.1861
Сын: Гавриловъ Александръ
Мать ребёнка: Екатерина
Рождение ребёнка
11.05.1869
Рождение ребёнка
1871
Сын: Гавриловъ Їоаннъ
Мать ребёнка: Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина