Ростова (Башкирцева) Мария Петрова
Место рождения
Дата рождения1748
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец: Башкирцевъ Александръ
Мать: Башкирцева Ирина Иванова
Рождение ребёнка
1769
Сын: Лелеповъ Иванъ
Отец ребёнка: Лелеповъ Захаръ
Рождение ребёнка
1770
Сын: Лелеповъ Матвей
Отец ребёнка: Лелеповъ Захаръ
Рождение ребёнка
1770
Сын: Лелеповъ Дмитрий
Отец ребёнка: Лелеповъ Захаръ
Рождение ребёнка
1773
Сын: Лелеповъ Илья
Отец ребёнка: Лелеповъ Захаръ
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Сударчикова Афимья
Отец ребёнка: Ростовъ Иванъ
Рождение ребёнка
03.07.1785
Дочь: Ростова Афимья
Отец ребёнка: Ростовъ Иванъ
Рождение ребёнка
1787
Сын: Ростовъ Иванъ
Отец ребёнка: Ростовъ Иванъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ростовъ Иванъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лелеповъ Захаръ