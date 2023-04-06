Ростова (Башкирцева) Мария Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ростова (Башкирцева) Мария Петрова

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Место рождения

Чесноковка, Уфимский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1748

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: Башкирцевъ Александръ

Мать: Башкирцева Ирина Иванова

Чесноковка, Уфимский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1769

Сын: Лелеповъ Иванъ

Отец ребёнка: Лелеповъ Захаръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1770

Сын: Лелеповъ Матвей

Отец ребёнка: Лелеповъ Захаръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1770

Сын: Лелеповъ Дмитрий

Отец ребёнка: Лелеповъ Захаръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1773

Сын: Лелеповъ Илья

Отец ребёнка: Лелеповъ Захаръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Сударчикова Афимья

Отец ребёнка: Ростовъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.07.1785

Дочь: Ростова Афимья

Отец ребёнка: Ростовъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1787

Сын: Ростовъ Иванъ

Отец ребёнка: Ростовъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ростовъ Иванъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лелеповъ Захаръ

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