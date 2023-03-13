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Ростовъ Иванъ

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Место рождения

Тимошкино

Дата рождения

1749

Дата смерти

1803

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: Ростовъ Михаилъ

Мать: Ростова Фетинья Матвеева

Тимошкино
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Сударчикова Афимья

Мать ребёнка: Ростова Мария Петрова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.07.1785

Дочь: Ростова Афимья

Мать ребёнка: Ростова Мария Петрова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1787

Сын: Ростовъ Иванъ

Мать ребёнка: Ростова Мария Петрова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ростова Мария Петрова

Смерть
1803
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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