Ростовъ Иванъ
Место рожденияТимошкино
Дата рождения1749
Дата смерти1803
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Отец: Ростовъ Михаилъ
Мать: Ростова Фетинья Матвеева
Тимошкино
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Сударчикова Афимья
Мать ребёнка: Ростова Мария Петрова
Рождение ребёнка
03.07.1785
Дочь: Ростова Афимья
Мать ребёнка: Ростова Мария Петрова
Рождение ребёнка
1787
Сын: Ростовъ Иванъ
Мать ребёнка: Ростова Мария Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ростова Мария Петрова
Смерть
1803