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From (Vossi) Mai

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.09.1855

Дата смерти

Около 29.03.1943

Пол

Женский

Отец

1798 г.р.

Мать

1812 г.р.

Муж

1850 г.р.

Дети

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1855

Отец: Vossi Jaan

Мать: Wossi (Kärner) Trino

Работа или профессия
Неизвестно
abiellunud: Jakob From
Бракосочетание
11.12.1877

Муж: From Jakob

Рождение ребёнка
08.08.1879

Дочь: Tubro (From) Lena

Отец ребёнка: From Jakob

Рождение ребёнка
12.08.1881

Дочь: Vossi (From) Anna Katherina Elisabeth

Отец ребёнка: From Jakob

Рождение ребёнка
27.02.1890

Дочь: Tiig, Utter (From) Pauline

Отец ребёнка: From Jakob

Смерть
Около 29.03.1943

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