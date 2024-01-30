From (Vossi) Mai
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.09.1855
Дата смертиОколо 29.03.1943
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1855
Отец: Vossi Jaan
Мать: Wossi (Kärner) Trino
Работа или профессия
Неизвестно
abiellunud: Jakob From
Бракосочетание
11.12.1877
Муж: From Jakob
Рождение ребёнка
08.08.1879
Дочь: Tubro (From) Lena
Отец ребёнка: From Jakob
Рождение ребёнка
12.08.1881
Дочь: Vossi (From) Anna Katherina Elisabeth
Отец ребёнка: From Jakob
Рождение ребёнка
27.02.1890
Дочь: Tiig, Utter (From) Pauline
Отец ребёнка: From Jakob
Смерть
Около 29.03.1943