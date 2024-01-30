From Jakob
Место рожденияKarinu (Kardina), Järvamaa
Дата рождения19.07.1850
Дата смерти24.08.1928
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1850
Отец: From Jaan
Мать: From (Nogo) Ann
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
11.12.1877
Жена: From (Vossi) Mai
Рождение ребёнка
08.08.1879
Дочь: Tubro (From) Lena
Мать ребёнка: From (Vossi) Mai
Рождение ребёнка
12.08.1881
Дочь: Vossi (From) Anna Katherina Elisabeth
Мать ребёнка: From (Vossi) Mai
Рождение ребёнка
27.02.1890
Дочь: Tiig, Utter (From) Pauline
Мать ребёнка: From (Vossi) Mai
Смерть
24.08.1928