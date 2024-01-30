From Jakob — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиFrom Jakob

From Jakob

Место рождения

Karinu (Kardina), Järvamaa

Дата рождения

19.07.1850

Дата смерти

24.08.1928

Пол

Мужской

Отец

1814 г.р.

Мать

1821 г.р.

Жена

1855 г.р.

Дети

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1850

Отец: From Jaan

Мать: From (Nogo) Ann

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
11.12.1877

Жена: From (Vossi) Mai

Рождение ребёнка
08.08.1879

Дочь: Tubro (From) Lena

Мать ребёнка: From (Vossi) Mai

Рождение ребёнка
12.08.1881

Дочь: Vossi (From) Anna Katherina Elisabeth

Мать ребёнка: From (Vossi) Mai

Рождение ребёнка
27.02.1890

Дочь: Tiig, Utter (From) Pauline

Мать ребёнка: From (Vossi) Mai

Смерть
24.08.1928

Мы используем куки для улучшения работы сайта.