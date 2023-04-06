Порфирий Иудов
Место рождения
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: Иуда Алексеев
Мать: Мария Антонова
Рождение ребёнка
1860
Сын: Феофан Порфириев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1861
Сын: Василий Порфириев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Матрона Порфириева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Вера Порфириева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Ефростиния Порфириева
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
1887
Жена: Гликерия Захарова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно