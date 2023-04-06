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Порфирий Иудов

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Место рождения

Кузьминское, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Иуда Алексеев

Мать: Мария Антонова

Кузьминское, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1860

Сын: Феофан Порфириев

Мать ребёнка: не указана

Кузьминское, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1861

Сын: Василий Порфириев

Мать ребёнка: не указана

Кузьминское, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1861

Дочь: Матрона Порфириева

Мать ребёнка: не указана

Кузьминское, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Вера Порфириева

Мать ребёнка: не указана

Кузьминское, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Ефростиния Порфириева

Мать ребёнка: не указана

Кузьминское, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
1887

Жена: Гликерия Захарова

Кузьминское, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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