Гликерия Захарова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гликерия Захарова

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Место рождения

с. Юрьевское, Калининский район, Тверская область

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1837 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Юрьевское, Калининский район, Тверская область
Бракосочетание
1887

Муж: Порфирий Иудов

Кузьминское, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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