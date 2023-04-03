Гликерия Захарова
Место рожденияс. Юрьевское, Калининский район, Тверская область
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Юрьевское, Калининский район, Тверская область
Бракосочетание
1887
Муж: Порфирий Иудов
Кузьминское, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно