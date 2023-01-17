село Кузьминское, село Кузьминское, Калининский муниципальный район, Тверская область (на 2019) — Familio

Кузьминское

Калининский муниципальный район, Тверская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тверская губерния, Тверский уезд
343Кузьминское, с. каз.при ручье.191661193228Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Тверская губерния, Тверской уезд, Щербининская волость
363. Кузминское, село бывшее государственное, при реке Игне, дворов 70, жителей 465, церковь православная, лавка

Список населенных мест Тверской губернии 1915 года

Название селенийЧисло дворов% обложения
Тверской уезд, Щербининская волость
21Кузьминское79

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тверская область, Калининский район
108675Кузьминскоесело56°44'36°08'O-37-109

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тверская область, Калининский муниципальный район, Эммаусское сельское поселение
28620482136с Кузьминскоесело
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