Новопашенная (Ладилова) Марфа Васильева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1807
Дата смерти19.03.1832
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807
Отец: Ладилов Василий
Бракосочетание
09.05.1827
Рождение ребёнка
11.02.1828
Отец ребёнка: Новопашенной Фома Михайлов
Рождение ребёнка
01.07.1829
Отец ребёнка: Новопашенной Фома Михайлов
Рождение ребёнка
01.09.1830
Дочь: Икрина (новопашена) Марфа Фомина
Отец ребёнка: Новопашенной Фома Михайлов
Смерть
19.03.1832
Причина смерти: горячкою