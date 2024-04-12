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Новопашенная (Ладилова) Марфа Васильева

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Место рождения

Гуляева, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1807

Дата смерти

19.03.1832

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807

Отец: Ладилов Василий

Мать: не указана

Гуляева, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
09.05.1827

Муж: Новопашенной Фома Михайлов

Рождение ребёнка
11.02.1828

Сын: Новопашенной Исаак Фомин

Отец ребёнка: Новопашенной Фома Михайлов

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.07.1829

Сын: Новопашенной Козма Фомин

Отец ребёнка: Новопашенной Фома Михайлов

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.09.1830

Дочь: Икрина (новопашена) Марфа Фомина

Отец ребёнка: Новопашенной Фома Михайлов

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
19.03.1832
Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: горячкою
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